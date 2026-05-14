14.05.2026
Четврток, 14 мај 2026
Охрид СОС: Пред распаѓање покривот на хотелот „Десарет“, проектиран во 1973 и дел од современото архитектонско наследство на Охридскиот Регион

Деновиве жители на Пештани ни ги приложија фотографиите во прилог „со цел да постигнеме правно решавање на случајот и постапување по издадено решение без да се штитат поединци.“ , пишуваат Охрид СОС.

Се работи за објектот на хотелот „Десарет“. Хотелот е во сопственост на АД „Охридтурист“, но е даден под закуп на поранешниот пратеник во Собранието на Република Македонија од редовите на СДСМ, Лазе Таневски.

Причината за реакција на жителите е кровот над салата за ручек, мензата, ресторантскиот дел, кој е пред распаѓање што претстaвува потенцијална опасност по животите на гостите (кои често се деца).

По пријавата до општина Охрид уште минатата година, овластен градежен инспектор излегол на терен, направен е записник и во тој записник е дадено задолжение да се санира кровот до 30.4 2026 година т.е до почеток на сезоната и приемот на први гости. По ова решение не е постапено и револтот на жителите е што за првомајските празници хотелот имал полн капацитет.

По дополнителната пријава одговорот бил дека не можело да се најде изведувач и затоа кровот не е саниран. Во повторниот допис до општината им било одговорено дека всушност кровот не бил така лошо оштетен но не им одговориле зошто и после половина година не се постапило по решението издадено од надлежниот инспектор.

По ова следувала пријава до Државен градежен инспекторат за несовесно работење на службеничката и штитење интереси на сопствениците на хотелот.

Хотелот „Десарет“ е проектиран од охридскиот архитект Пантелеј Митков во 1973 година и претставува дел од современото архитектонско наследство на Охридскиот Регион, кое нема соодветна заштита и однос од државата и надлежните институции.

Пред неколку години уникатниот објект на ресторан „Парк“ дело на уште еден познат и наградуван охридски архитект беше демолирано преку ноќ за време на полициски час во услови на пандемија, иако претходно побаравме од институциите негова привремена заштита.

