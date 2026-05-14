 Skip to main content
14.05.2026
Република Најнови вести
Четврток, 14 мај 2026
Неделник

Две нови убиства и два обиди поврзани со серискиот убиец од Старо Нагоричане

Хроника

14.05.2026

Истрагата за убиецот од Старо Нагоричане, кој се води како прв сериски убиец на жени во Македонија, открила уште четири нови кривични дела – две убиства и два обиди за убиство.  

Како што соопшти денеска на брифинг обвинителот Љубомир Лапе, се работи за прв случај на сериски убиец со елементи на фемицид, бидејќи сите жртви биле жени и биле нападнати токму поради нивниот пол.

Според досега објавените информации од обвинителството и полицијата, осомничениот се идентификува со иницијали Т.Б., 25-годишен жител на село Малотино (општина Старо Нагоричане).

Поврзани вести

Македонија  | 19.04.2026
Пожар кај Арбанашко, Старо Нагоричане изгореа сува трева, смрека и дабова шума
Хроника  | 03.03.2026
Се проширува истрагата против дваесет и петгодишниот овчар од Старо Нагоричане, денеска е спроведен на Клиника за психијатриско вештачење
Хроника  | 02.03.2026
И 35-годишната Марија Маринковска е жртва на серискиот убиец, потврди Обвинителството