Силниот ветер откорна покрив во училиште во Гевгелија

ЦУК

Преку Единствениот број за итни повици 112 е примена пријава дека поради силен ветер летнала лимената конструкција од покривот на основното училиште „Јосиф Јосифовски“ во Гевгелија, соопшти Центарот за управување со кризи.

фото: ЦУК

Според информациите, нема повредени лица. Побарана е интервенција од службени лица од МВР, како и од надлежните институции.

Силниот ветер направи проблеми и во Скопје. На 6 локации се пријавени паднати дрвја и искинати кабли, при што е причинета материјална штета на повеќе автомобили.

фото: ЦУК

За состојбата се известени СВР Скопје и ЈП „Паркови и зеленило“, кои преземаат мерки во рамки на своите надлежности.