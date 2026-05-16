Хигиеничар во беровско училиште тројца ученици и ги снимал со мобилен и психички ги малтретирал

Хигиеничар во основно училиште во беровско село ќе одговара кривично, бидејќи вршел психичко насилство над тројца ученици и ги снимал со мобилен телефон.

Во полицискиот билтен се наведува дека Надворешната канцеларија за криминалистички работи Берово поднела кривична пријава против М.К.(53) од беровско поради постоење основи на сомнение за сторено кривичното дело „насилство врз дете“.

Во периодот од 03.02.2026 до 10.02.2026, пријавениот, вработен како хигиеничар во основно училиште во истото село, извршил психичко насилство над тројца ученици и ги снимал со неговиот мобилен телефон.