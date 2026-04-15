Девет лица, меѓу кои осум деца, загинаа во средно училиште во Турција, убиецот е 14-годишен ученик

Девет лица, меѓу кои осум деца, се убиени во денешната пукотница во средно училиште во покраината Кахраманмарас, во југоисточна Турција, објави министерот за внатрешни работи Мустафа Чифчи.

Британските медиуми, пренесувајќи го министерот Чифчи од прес конференцијата, наведуваат дека во инцидентот се повредени уште 13 лица, од кои шест се во критична состојба.

Четиринаесетгодишен ученик денес отвори оган врз две училници во средно училиште, во втората таква пукотница во Турција за два дена.

Тој дошол во училиште вооружен со оружје за кое се верува дека му припаѓа на неговиот татко, пензиониран полицаец, изјави гувернерот на покраината Кахраманмарас, Мукерем Унлуер, додавајќи дека носел пет огнени оружја и седум рамки што најверојатно ги зел од својот татко.

Не е јасно дали напаѓачот бил убиен од полицијата или извршил самоубиство.

Според Чифчи, станува збор за „лично мотивиран инцидент“, а околностите на пукањето се истражуваат.

Чифчи рече дека шест од 13-те ранети се во сериозна состојба.

Нападот се случи еден ден откако 16 лица, претежно ученици, беа ранети кога поранешен ученик отвори оган во средно училиште во блиската покраина Шанлиурфа.

Напаѓачот подоцна изврши самоубиство.

Државниот радиодифузер ТРТ го идентификуваше последниот стрелец како Иса Арас Мерсили и рече дека неговиот татко е приведен на сослушување.