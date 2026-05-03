Основно училиште во БиХ забрани учениците да носат мобилни телефони, шминка и лак за нокти

Основното училиште „Фра Дидак Бунтиќ“ во Читлук, БиХ воведува строги правила за учениците, вклучително и целосна забрана за носење мобилни телефони и други дигитални уреди во училиште.

Училишниот одбор едногласно ја донесе одлуката на 16 март, на предлог на Наставничкиот совет и во соработка со Советот на родители.

Потоа, на 27 април, беше усвоен нов Куќен ред и беа изменети Правилниците за педагошки мерки.

Новите мерки стапуваат на сила во понеделник, 4 мај.

Што е забрането?

Целосната забрана за носење мобилни телефони и други дигитални уреди важи за сите ученици.

Единствени исклучоци се оние на кои им е потребен паметен телефон од здравствени причини, што ќе треба да го докажат со потврда од здравствена установа.

Новиот Куќен ред, исто така, им забранува на учениците да носат шминка, да ја бојат косата и да ги лакираат ноктите.

Листата на забранети предмети вклучува енергетски пијалоци, алкохол и разни опојни дроги, вклучувајќи цигари и електронски цигари, како и носење „тесна и несоодветна облека што не е соодветна за возраста на детето“.

Целта е да се поттикне дружењето

Училиштето наведува дека целта на овие мерки е да се поттикне дружењето и социјалните интеракции меѓу децата и младите на здрав и општествено прифатлив начин.

„Дозволете им на децата да бидат и да останат деца што е можно подолго, здрави, опуштени и неоптоварени од дигитална содржина што им ги одзема најубавите денови од нивното детство“, рекоа наставниците и училишната администрација.

Целосните правила на куќата ќе бидат достапни на официјалната веб-страница на училиштето.