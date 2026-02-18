Подарок што зборува за културата на компанијата: зошто dm ваучерите се совршен избор за 8 Март?

Меѓународниот ден на жената, 8 Март, е можност компаниите да покажат благодарност и почит кон жените во својот тим. Во деловното опкружување, сè повеќе се цени подарокот што е практичен, ненаметлив и им остава простор на вработените сами да одберат што им е навистина потребно. Токму затоа, dm подарок ваучерите претставуваат едноставно и сигурно решение за овој празник.

Подарок ваучерите од dm се достапни во вредност од 500 и 1.000 денари и се наменети за компании кои сакаат на достоен начин да го одбележат 8 Март со своите вработени, соработнички или деловни партнерки. Наместо универзален подарок, ваучерот нуди слобода на избор и секоја жена сама одлучува како ќе го искористи, според своите навики и потреби.

Со dm ваучерот, подарокот станува лично искуство. Тој може да се искористи во сите dm продавници каде има избор од повеќе од 14.000 производи од областа на нега, убавина, здравје или секојдневна грижа – категории што природно се поврзуваат со вниманието кон себе. За компаниите, ова значи практично и организирано решение за празник кој има силна симболика и значење.

Дополнителна предност за деловните корисници е можноста за едноставна нарачка и административна флексибилност, што го прави процесот брз и прилагоден на корпоративните потреби. Така, 8 Март се одбележува без компликации, но со јасна порака на почит и вреднување.

Со dm подарок ваучерите, компаниите избираат подарок што не е само формалност, туку внимателен гест, токму она што секоја жена на 8 Март го заслужува. Може да се набават во секоја dm продавница или пак со порачка на е-маил адреса [email protected] или на телефонскиот број (02) 3222 733.