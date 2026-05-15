Среќни ВЛТ вести: К.Џ. од Кичево освои супер милионер вреден 6.417.692 денари

Најновиот добитник на СУПЕР МИЛИОНЕР е К.Џ. од Кичево. Тој освои џекпот вреден 6.417.692 денари.

Најпосакуваната ВЛТ добивка е освоена на видеолотариските терминали кај деловниот соработник Евротип на 13.05.2026 година во Кичево. Среќната игра е 40 Супер хот.

Тимот на Видеолотарија Касинос Австрија му честита на добитникот.

Во периодот од 04.05.2026 до 10.05.2026 година, Видеолотарија Касинос Австрија исплати вкупно 15.335.821 денари кон играчите на ВЛТ терминалите низ Македонија, и тоа :

• 1 СУПЕР МИЛИОНЕР џекпот- 7.780.338 денари

• 4 МИЛИОНЕР џекпот добивки – вкупно 5.851.552 денари

• МИНИ џекпот добивки – 1.703.931денари

Видеолотарија Касинос Австрија повеќе од една деценија успешно работи во согласност со сите законски регулативи и меѓународни стандарди. Мината 2025 година беше година на рекорди, еуфорија и многу среќни ВЛТ добитници! Видеолотарија Касинос Австрија им исплати на играчите на ВЛТ импресивни 814.512.912 денари, односно повеќе од 13 милиони евра за џекпот добивки.