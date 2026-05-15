 Skip to main content
15.05.2026
Република Најнови вести
Петок, 15 мај 2026
Неделник

Изложбата „Професори и студенти“ се отвора на 20 мај во МКЦ

Култура

15.05.2026

На 20 мај во 20 часот во Младинскиот културен центар (МКЦ) Скопје во соработка со Град Скопје се отвора изложбата со наслов „Професори и студенти“.

Во проектот односно изложбата учестуваат факултети од областа на визуелните уметности и дизајнот каде што студентите заедно со нивните ментори ќе ги изложат своите дела во галеријата на МКЦ.

Според пропозициите, секој професор учествува со по едно дело, најмногу со двајца студенти.

Организацијата и концепцијата на изложбата е на проф. м-р Страхил Петровски, визуелен и мултимедијален уметник. Куратор е д-р Ана Франговска, историчар на уметност, а дизјанот е на Петар Новковски.

Изложбата ќе биде отворена до први јуни годинава.

Поврзани вести

Култура  | 14.05.2026
Средношколци во МСУ изложија дела што ги поврзува современата уметност, младинската перспектива и ангажираните теми
Култура  | 14.05.2026
Самостојна изложба „Дамки“ од Перо Кованцалиев денеска во Македонскиот КИЦ во Софија
Мода и убавина  | 13.05.2026
Изложба на дизајнерката на накит Елена Ристовска