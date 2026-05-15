15.05.2026
Петок, 15 мај 2026
Трамп се пофали : Кина сака да купува нафта од САД

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека Кина сака да купува нафта од САД, објавија британските медиуми, пренесувајќи делови од неговите коментари дадени во интервју за „Фокс Њуз“.

Американскиот претседател, исто така, рече дека на разговорите со неговите домаќини го покренал прашањето за Виза, која бара поголем пристап до пазарот на кредитни картички во Кина.

Трамп во интервјуто рече дека нема да биде многу потрпелив со Иран, а воедно го повика Техеран да постигне договор со Вашингтон. 

„Тие мора да постигнат договор“, изјави американскиот претседател.

Тој, исто така, нагласи дека добивањето збогатен ураниум од Иран е најважното нешто. Трамп во овој поглед истакна дека иранските лидери со кои САД соработуваат се разумни луѓе.

