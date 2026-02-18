 Skip to main content
18.02.2026
Република Најнови вести
Среда, 18 февруари 2026
Неделник

Лишени од слобода шест возачи: Возеле без возачка дозвола, со активна забрана и под дејство на алкохол

Хроника

18.02.2026

Во текот на вчерашниот ден, полициски службеници на целата територија на државата лишија од слобода шест возачи, од кои четири за возење без возачка дозвола, еден со забрана за управување возило од Б категорија и еден под дејство на алкохол.

По еден возач во прилепско – малолетник и тројца возачи од тетовско управувале возило без возачка дозвола. Еден возач во Скопје управувал возило иако имал мерка забрана за управување моторно возило од Б категорија и 37-годишна жена управувала возило под дејство на алкохол. Лицата се приведени во полициска станица, а по целосно документирање на случаите ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави.

Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, да не управуваат возило без положен возачки испит или доколку имаат изречена мерка за забрана за управување или доколку се под дејство на алкохол и сите заеднички да придонесеме за побезбеден сообраќај.

Поврзани вести

Психологија  | 17.02.2026
Зошто генерацијата Z не пие алкохол
Хроника  | 11.02.2026
МВР со детали: Тешко повреден возач во сообраќајката кај клучката Хиподром
Хроника  | 07.02.2026
Уапсен скопјанец – од фирмата каде е вработен одзел близу три милиони денари
﻿