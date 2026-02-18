 Skip to main content
18.02.2026
Република Најнови вести
Среда, 18 февруари 2026
Неделник

Одложено утрешното рочиште за „Пулс“

Хроника

18.02.2026

Утрешното рочиште на кое треба да продолжи судењето за пожарот во кочанската дискотека „Пулс“ е одложено поради влошена здравствена состојба на обвинетиот Гроздан Милковски, сопственик на објектот, кој се наоѓа на болничко лекување во Општата болница во Кочани, соопштија од Кривичниот суд.

Во текот на денешниот ден претседателот на судечкиот совет, кој постапува по предметот, изврши телефонски контакти со докторите кои се задолжени за неговото лекување, кои го известија дека обвинетиот не е во состојба да присуствува на оваа главна расправа, но уверуваат дека неговата здравствена состојба ќе се подобри и тој ќе може да продолжи да ја следи главната расправа – стои во соопштението од Кривичен.

Следниот насрочен термин е 25 февруари, а судењето се наоѓа во доказна постапка со изведување докази од страна на Обвинителството.

На 16 март 2025 година, за време на настап на групата ДНК во дискотеката „Пулс“ во Кочани, избувна пожар, во кој загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени. Во објектот имало над дозволениот број посетители, меѓу кои и малолетници, а пиротехнички средства биле активирани без дозвола. Објектот работел незаконски повеќе од една деценија, без минимално технички услови, со реконструкции без дозволи и без систем за противпожарна заштита.

Поврзани вести

Хроника  | 12.02.2026
Одбраната на Васев ги оспорува вештачењето и лиценцата на вештакот од Словенија
Македонија  | 10.02.2026
Вака ќе изгледа Меморијалниот парк „Патека на бесконечноста“ во Кочани
Фудбал  | 05.02.2026
Во сабота хуманитарен меч Осогово-Вардар за настраданите во Кочани
﻿