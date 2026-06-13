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13.06.2026
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Сабота, 13 јуни 2026
Неделник

Приведени две лица од скопско, полицијата заплени пушки во возило

Хроника

13.06.2026

Лишени од слобода две лица од скопско, при преглед во возилото во кое се превезувале биле пронајдени ловечки пушки

На 12.06.2026 во 23:45 часот на патот помеѓу с.Шишево и с.Грчец на подрачјето на општина Сарај, полициски службеници од Единицата за интервентна полиција при СВР Скопје ги лишија од слобода Н.С.(54) од с.Сарај и Р.С.(58) од с.Крушопек. При извршен преглед на патничко возило „хјундаи“ со скопски регистарски ознаки, кое го управувал Р.С., а сопатник бил Н.С., во возилото биле пронајдени и одземени две ловечки пушки „Бајкал“, калибар 12 мм, 22 ловечки патрони и други предмети.

Лицата се задржани во полициска станица и по целосно документирање на случајот ќе следува соодветен поднесок.

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