 Skip to main content
01.05.2026
Република Најнови вести
Неделник

АНБ разби терористичка ќелија поврзана со ИСИС по обидот за палење на објект на Еврејската заедница во Скопје

Хроника

Агенцијата за национална безбедност согласно своите надлежности презеде оперативно-технички и аналитички мерки и активности со цел идентификување на мотивите и непосредните извршители на обидот за опожарување на објектот на Еврејска заедница во Скопје.

Во таа насока од страна на Агенцијата се прибраа информации и беа идентификувани лица – најверојатни извршители и нивна логистичка мрежа, како и повеќе објекти во Скопје, кои според нашите индиции, како дел од радикална групација идеолошки надоврзани на глобалната мрежа на Исламска држава, непосредно по повикот на споменатата терористичка организација од почетокот на април, презедоа насилни активности.

Во соработка со ОЈО за ГОКК и МВР на 30.04.2026 г. беше спроведена акција за лишување од слобода на лица и претреси на објекти со цел ефектуирање на кривичен прогон и елиминирање на идни активности на терористичката групација.

АНБ останува посветена на планот на превентивно делување и попречување на ризици и закани по националната безбедност преку навремено обезбедување на информации и преземање на активности во соработка со други надлежни институции од земјава.

Поврзани вести

Хроника  | 23.04.2026
ОЈО Скопје се огласи по апсењето на екс претседателот на ФФМ, Мухамед Сејдини
Свет  | 20.04.2026
Русија уапси Германка поради наводен заговор за бомбашки напад
Хроника  | 19.04.2026
Серија апсења во Скопје поради дрога: Уапсени Грк, Хрват, и осум скопјани, меѓу кои и малолетник