Славески: Дански фонд купи 40 стана во Скопје

Инвестициски фондови од странство купуваат значителен број станови во новоградба кај нас, истакна гувернерот на НБРМ Трајко Славески во интервју на Телма ТВ.

„Еве, последна информација ми е, неофицијална, дека дански фонд во станови, во згради во изградба на територијата на Скопје, недалеку од Центарот, има купено 40 стана. Прашувам за што, дали ќе ги издаваат, не знаат. Мислам дека инвестицијата тука е мислејќи дека цените и натаму ќе растат, што не е гаранција“, вели Славески.

Според податоците од Народната банка, цените во четвртиот квартал од 2025 година се зголемиле за 25 проценти во однос на пред една година, а според онлајн платформата, ценаквадрат.ком, просечната цена на стан во Скопје на 9 декември (последен податок) била 2.032 евра, при што во Центар била 2.253 евра.

Во телевизиското интервју, гувернерот посочи и дека стабилноста на девизниот курс на денарот и натаму е цврсто закотвена.

Во однос на инфлацијата, беше нагласено дека се бележи стабилизирање на ценовните движења, а во одредени месеци во текот на минатата година има и намалување на ценовното ниво на месечно ниво. Народната банка очекува дека во текот на оваа година инфлацијата и натаму ќе се намалува, што е во согласност со среднорочната цел за ценовна стабилност и приближување кон инфлацијата во еврозоната.