Тестаментот на Карл Лагерфелд оспорен, семејството влегува во битка за 200 милиони евра

Седум години по смртта на легендарниот дизајнер на „Шанел“ и „Фенди“, Карл Лагерфелд, започната е правна битка за неговиот имот вреден 200 милиони евра. Тестаментот, кој го остави неговото богатство на неговата асистентка, кум и две манекенки, а ги изостави крвните роднини, сега е правно оспорен, отворајќи ја можноста внуците и внуките на дизајнерот да наследат дел од богатството, објавува „Тајмс“.

Дизајнерот, кој почина од рак во 2019 година на 85-годишна возраст, го состави својот тестамент во април 2016 година. Сега, според германските медиуми, тој е оспорен од неименувано лице. Според условите на неговиот тестамент, Лагерфелд го оставил поголемиот дел од своето богатство на оние што ги нарекувал свое „вистинско семејство“: долгогодишниот асистент Себастијан Жондо, кум Хадсон Крониг, кој имал само 11 години во времето на неговата смрт, и манекенките Бред Крониг и Баптист Џабикони.

Извршителот на тестаментот, Кристијан Боасон, испратил писмо до роднините на Лагерфелд за да ги информира за правната постапка. Доколку тестаментот се поништи според францускиот закон за наследување, средствата ќе бидат поделени меѓу најблиските крвни роднини.

Кој ќе го наследи имотот?

Лагерфелд немал деца, а двете негови сестри, Кристијан и Теа, починале пред него. Секоја одлука во корист на крвните роднини би им користела на нивните деца. Кристијан емигрирала во Соединетите Држави во 1950-тите и живеела во Конектикат, каде што одгледала четири деца. Едниот син, Карл, починал на 18-годишна возраст во несреќа со мотоцикл, а преживеаните, Пол и Роџер Џонсон и Каролин Вилкокс, сега би можеле да станат наследници. Меѓу потенцијалните наследници е 82-годишниот Тома Грефин фон дер Шуленбург, ќерка на неговата полусестра Теа.

Затегнати семејни односи

Семејните односи не биле блиски. Лагерфелд не ја видел својата сестра Кристијан од 1974 година, а ниту еден од неговите американски роднини не бил поканет кога темата на Мет Гала во 2023 година била негово наследство. Роџер Џонсон, сега возач на камион, претходно изјави дека нема да прифати никакво наследство бидејќи немаат подлабока врска. Сепак, Лагерфелд дизајнирал венчаница за својата внука Каролина во 1992 година и ја испратил во САД со Конкорд.

Што е со Шупет?

Иако судбината на голем дел од богатството е неизвесна, познатата бурманска мачка на Лагерфелд, Шупет, продолжува да живее во луксуз. Модниот дизајнер бил познат по својата посветеност кон своето милениче, на кое му оставил околу 1,5 милиони долари. За време на својот живот, тој обезбедил средства и куќа со градина, а за неа сега се грижи нејзината поранешна домаќинка, Франсоаз Какот.

Лагерфелд еднаш рекол дека мачката „живее како зависна жена“, јадејќи на неговата маса, спиејќи на перници и користејќи iPad. Нејзиниот луксузен живот продолжува да привлекува внимание и денес – од патување со приватен авион до позирање со дизајнерски чанти.

Даночна истрага

Тестаментот не е единствениот проблем. Даночните власти истражуваат дали Лагерфелд имал постојано живеалиште во Париз во времето на неговата смрт, а не во Монако. Доколку ова се потврди, неговиот имот би можел да биде оптоварен со даночен долг од 20 до 40 милиони евра.