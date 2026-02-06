Од вечерва на репертоарот на Велешкиот театар е претставата „Не можеме да платиме, нема да платиме“ од Дарио Фо, во режија на Елеонора Теова

Од вечерва (6 февруари), на репертоарот на Велешкиот театар е претставата „Не можеме да платиме, нема да платиме“ од Дарио Фо, во режија на Елеонора Теова, а во драмска обработка на Катерина Момева. Таа имаше затворена премиера на почетокот на декември, а ќе се игра на малата сцена.

Драмата ‘Не можеме да платиме, нема да платиме‘ е една од најострите и најживи сатирични комедии на Дарио Фо, во која хуморот не служи како бегство од реалноста, туку како нејзино безмилосно огледало. Преку фарса, гротеска и апсурд, Фо отвора сериозни прашања за економската неправда, класната нееднаквост и лицемерието на институциите во современото општество“, соопштија од театарот .