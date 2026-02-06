Холандија му врати на Египет 3.500 години стар украден артефакт

Скулптура стара 3.500 години беше вратена во Египет во четврток откако украдениот артефакт повторно се појави на холандски саем за уметност во 2022 година.

Истрагата на холандската полиција и Инспекторатот за културно наследство минатата година потврди дека скулптурата била украдена и нелегално отстранета од Египет, најверојатно за време на немирите во Арапската пролет во 2011 година, по што се појавила на меѓународниот пазар на уметност.

Артефактот потекнува од Луксор и датира од времето на Тутмос III.

Експертите веруваат дека артефактот, камена глава што првично била дел од статуа, потекнува од Луксор во јужен Египет. На него е прикажан висок функционер од владеењето на фараонот Тутмос III, кој владеел од 1479 до 1425 година п.н.е.

Скулптурата беше запленета во 2022 година на Саемот за уметност во Мастрихт. Трговецот со уметнички дела „Сикомор Андејшн Арт“, кој го стекна делото, но се сомневаше во неговото потекло, доброволно го предаде по истрагата.

Нашата политика е да го вратиме она што не ни припаѓа нам и секогаш да го враќаме на вистинската културна група или земја на која ѝ припаѓа“, рече холандскиот министер за култура Гуке Моес, предавајќи го артефактот на египетскиот амбасадор.

Египетскиот амбасадор Емад Хана рече дека неговата земја систематски ги следи артефактите што се појавуваат на изложби или аукции.