Системот „Безбеден град“ наскоро ќе функционира и во Охрид и во Струга

Системот „Безбеден град“ треба да почне да функционира во Охрид и Струга, со поставување вкупно 40 сообраќајни камери што ќе детектираат прекршоци и ќе служат како алатка за поголема дисциплина во сообраќајот.

Според најавата, дел од инфраструктурата веќе е на терен: четири камери се монтирани на автопатската делница Охрид–Кичево, на потезите кај Горенци и Требеништа, како и кај Ботун и Ново Село во Дебрца. Но, барем засега, тие не санкционираат – системот е во фаза на техничко тестирање и проверка на уредите.

Од СВР Охрид порачуваат дека целта е намалување на прекршоците и сообраќајните незгоди, особено во месеци кога Охридско-струшкиот регион трпи најголем метеж и најмногу ризици од несовесно возење, непрописно паркирање и брзински „претекувања“ по магистралите и влезовите кон туристичките зони.

Охрид не влегува во празен проект. „Безбеден град“ веќе стартуваше со казнување од 1 февруари 2026 по претходен тест-период (од 1 декември 2025), прво во Скопје, Куманово и Тетово, со најави дека во текот на 2026 ќе се шири низ целата држава и по коридорите. Во стартната фаза се регистрираат неколку типови прекршоци, а опфатот се најавува како „растечки“ – што во пракса значи дека системот ќе се проширува и по видови прекршоци и по локации.

За граѓаните, пораката е едноставна: ако патувате кон Охрид пред летото, очекувајте дека камерите ќе стануваат „активни“ по завршување на тестирањата и по официјалното пуштање во употреба, а најризичните точки ќе бидат токму оние каде сообраќајот традиционално „брза“ или се крева хаос со паркирање. Во вакви проекти, транспарентноста е подеднакво важна како и технологијата: јавноста има право на јасни информации каде точно се камерите, што точно санкционираат, како се врши калибрацијата и како се заштитуваат личните податоци – за „безбедност“ да не стане збор што служи и за дисциплина и за страв.