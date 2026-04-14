Министерство за економија и труд: Минимален пораст на цените, намалена трговска маржа кај основните производи

Министерството за економија и труд соопштува дека во соработка со Државниот пазарен инспекторат, изработи компаративна анализа на цените на основните прехранбени и непрехранбени производи, која покажува дека во периодот од 1 февруари до 1 април годинава е регистриран минимален пораст на продажните цени, додека дел од притисокот од зголемените набавни цени е апсорбиран од трговците.

Како што соопштуваат оттаму, компаративната анализа на движењето на цените на основните прехранбени и непрехранбени производи е направена согласно заклучокот донесен на 162-та седница на Владата на Република Македонија.

Анализата ги опфаќа цените на 55 најпродавани производи, следени во четири трговски синџири со различно ценовно позиционирање, во периодот од 1 февруари до 1 април 2026 година.

-Резултатите покажуваат дека во анализираниот период е регистриран минимален пораст на продажните цени од 0,43%, додека набавните цени бележат нешто повисок раст од 1,01%. Истовремено, просечната бруто профитна маржа кај трговците е намалена од 16,28% на 15,80%, што укажува дека дел од притисокот од растот на набавните цени е апсорбиран од трговците, со цел да се задржи стабилноста на цените за граѓаните, стои во соопштението од министерството.

Во однос на поединечните категории, како што дополнуваат, кај основните прехранбени производи е забележан благ пораст од 0,45%, при што најголемо зголемување има кај кисело млеко, сирење, јајца и масло. Кај безалкохолните пијалоци е евидентиран пад од 1,01%, кај овошјето и зеленчукот има намалување од 0,86%, и покрај растот кај доматите и кромидот, а кај основните хигиенски производи е забележан пораст од 1,42%.

Министерството оценува дека движењата на цените во анализираниот период се умерени и под контрола, благодарение и на намалувањето на трговските маржи.

-Министерството за економија и труд ќе продолжи активно да ги следи пазарните состојби и, доколку е потребно, ќе предложи соодветни мерки за стабилизација на цените – посочуваат оттаму.