11.11.2025
Република Најнови вести
Вторник, 11 ноември 2025
Мицкоски: Очекувам над 1000 нови враборувања од компании кои ќе склучат договор со Владата

Економија

11.11.2025

Премиерот Христијан Мицкоски при посета на фабриката КОСТАЛ Македонија во ТИРЗ Охрид даде свое видување на новинарско прашање како да привлечеме нови компании кои ќе инвестираат во дежавава.

Ќе има компании кои што ќе се отвораат и ќе има компаниии кои што ќе се затвораат и домашни и странски и тоа не тереба да се сваќа како крај на светот. Ние како Влада се обидуваме и усмешни сме во тоа да привлечеме што е можно повеќе компании. Веќе имаме неколку што се во процес на завршување на преговори во тек до крајот на годината и то 4 или 5 такви компании за веќе да потпишат договори со Владата. Очекувам нови над 1000 работни места кои што би се креирале само како разултат на овие договори – рече Мицкоски.

Тој потенцира дека како Влада се тука да работат за интерес на граѓаните и државата.

