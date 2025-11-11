Несреќа на аеродромот Вашингтон Далес, 18 лица хоспитализирани

 Skip to main content
Специјално возило кое превезува патници помеѓу терминалот и авионот се урна во платформа на меѓународниот аеродром Вашингтон Далес во државата Вирџинија, поради што 18 лица беа хоспитализирани.

Инцидентот се случил околу 16:30 часот по локално време, кога возилото се приближило до платформата, местото за качување на патници.

Повредените немаат повреди опасни по живот.

Аеродромот продолжил да работи нормално.

Ваквите специјални возила можат да превезат до 102 патници, долги се околу 16,5 метри и широки 4,9 метри.

