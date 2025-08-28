 Skip to main content
28.08.2025
Република Најнови вести
Четврток, 28 август 2025
Неделник

Димитриеска Кочоска: Данокот за нов стан треба да остане на 5 проценти

Економија

28.08.2025

Министерката за финансии, Гордана Димитриеска Кочоска, во гостување на телевизија Сител во „Тема на денот“, во врска со истекувањето на повластената стапка за купување на нов дом, истакна дека не е потребно дополнително оптоварување на граѓаните.

Се уште анализираме, ќе излеземе со конечна одлука, сметам дека не ни треба дополнително оптеретување на граѓаните, буџетот е таков каков што е, собирањето на приходите е во добра насока, се е како што си било планирано, така што на расходна страна исто така многу се внимава, а од друга страна поготово оние млади лица дали самостојно коишто купуваат станови или пак кога ќе влезат во брачна заедница со брачниот партнер, сметам дека во моментот не е потребно дополнително оптоварување нивно“, рече Димитриеска Кочоска.

Поповолни услови за кредит за стан за оние кои ќе живеат во него, од оние кои го купуваат за други намени

Министерката додаде дека Владата ќе излезе со мерки против високата инфлација.

Владата во овој период подготвува некои мерки, ќе излеземе со некои предлози, но повторно тие би биле на краток рок а нас ни треба решение коешто ќе биде подолгорочно“, додаде Димитриеска Кочоска.

