Димитриеска Кочоска: Данокот за нов стан треба да остане на 5 проценти

Министерката за финансии, Гордана Димитриеска Кочоска, во гостување на телевизија Сител во „Тема на денот“, во врска со истекувањето на повластената стапка за купување на нов дом, истакна дека не е потребно дополнително оптоварување на граѓаните.
Се уште анализираме, ќе излеземе со конечна одлука, сметам дека не ни треба дополнително оптеретување на граѓаните, буџетот е таков каков што е, собирањето на приходите е во добра насока, се е како што си било планирано, така што на расходна страна исто така многу се внимава, а од друга страна поготово оние млади лица дали самостојно коишто купуваат станови или пак кога ќе влезат во брачна заедница со брачниот партнер, сметам дека во моментот не е потребно дополнително оптоварување нивно“, рече Димитриеска Кочоска.
Министерката додаде дека Владата ќе излезе со мерки против високата инфлација.
Владата во овој период подготвува некои мерки, ќе излеземе со некои предлози, но повторно тие би биле на краток рок а нас ни треба решение коешто ќе биде подолгорочно“, додаде Димитриеска Кочоска.