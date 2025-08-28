Честитка од ВМРО-ДПМНЕ за Успение на Пресвета Богородица

На сите православни верници ВМРО-ДПМНЕ им го честита големиот христијански празник, Успение на Пресвета Богородица.

Мајката Божја е симбол на скромноста, трпеливоста, човечноста, споделувањето на радоста и тагата и подавањето рака секому кому му е потребна.

Со обележување и празнување на Успението на Богородица, ги празнуваме, почитуваме и вреднуваме вековната традиција, семејството и семејните вредности, разбирањето и љубовта кон ближните, пожртвеноста и подготвеноста за надминување на искушенијата.

Овие се начела на Мајката Божја кои не прават подобри човечки битија и се извор на духовната сила на сите верници.

Нека ни е за многу години Пресвета Богородица и во духот на заедништвото со мир, спокој и добро здравје да го прославиме!“, се вели во честитката