Во голема акција на Европол и црногорската полиција уапсени 12 членови на балкански картел

Европол денеска објави дека се уапсени 12 осомничени членови на балканскиот криминален картел, вклучувајќи го и водачот на картелот кој е уапсен во Црна Гора.

Како што е наведено во соопштението, агенцијата на Европската Унија која ја координира борбата против сериозниот и организиран криминал меѓу земјите-членки, ги поддржа црногорските и германските безбедносни власти во обемна операција насочена кон важна ќелија на балканскиот картел.

Оваа акција резултираше со апсење на дванаесет осомничени (четворица во Германија), вклучувајќи едно лице со висока вредност, кое беше уапсено во Црна Гора“, соопшти Европол во соопштение.

Европол додаде дека истрагата, која беше поддржана од властите на Австрија и Шпанија, беше насочена кон криминална мрежа вклучена во меѓународна трговија со дрога во голем обем.

Се верува дека осомничените, кои живеат во Црна Гора и Германија, имале различни улоги во рамките на криминалната организација, од финансиери до координатори и логистичари.

Се потсетува дека судските власти во Црна Гора поднесоа обвиненија против неколку осомничени за нивна вмешаност во шверц на 2,7 тони кокаин и 1,5 тони канабис во периодот од октомври 2024 до април 2026 година.

Дрогата беше запленета во 12 различни претходни операции низ повеќе земји од ЕУ и Јужна Америка, а се верува дека мрежата користела поморски и воздушен шверц, користејќи контејнери за превоз и други тајни методи за транспорт на нелегални супстанции.

Исто така, се сомнева дека криминалната мрежа шверцувала канабис во ЕУ од и преку земји како што се Албанија, Тајланд и САД.

МИА