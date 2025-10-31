Од 2026 година доброволно служење воен рок за жени во Грција

Freepik

Во 2026 година почнуваме со доброволно служење воен рок за жени. Ќе започнеме со создавање на единица од 100 до 150 доброволки, за да можеме жените уште повеќе да ги поврземе со армијата, бидејќи во редовниот професионален состав сме во добра состојба, 17 отсто од кадрите во грчките вооружени сили се жени, што е приближно на светскиот просек, посочи министерот за одбрана на Грција Никос Дендиас за време на учеството на конференцијата на весникот „Нафтемборики“, јави дописничката на МИА од Атина.

Дендиас објасни дека дополнително треба да се создаде „инфраструктура, но и перцепција и култура, така што, ако некогаш биде потребно, жените да можат да служат рамо до рамо со мажите во грчките вооружени сили“.

Во однос на учеството на Турција во европската програма САФЕ за финансирање одбранбени проекти, за кое грчкиот премиер на неколку пати има повторено дека сè додека постои „casus belli“, односно закана за војна, Атина нема да даде зелено светло за Анкара, Дендиас објасни дека регулативата не поставува услов за едногласност од САФЕ, но „сепак, постои обврска од Комисијата дека ќе го донесе овој договор со предлог да биде едногласно изгласан“.