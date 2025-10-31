Модата има моќ да едуцира и трансформира, почна 31. издание на Моден викенд Скопје

Дејана Павловска

Скопје повторно го живее пулсот на модата. Со своето 31-во издание, Моден викенд Скопје (FWSK) – најзначајната модна платформа во земјата, под слоганот „Одржлива мода и креативна традиција – развој на иновативни практики во македонската модна сцена“ – ја отвори новата сезона со два настана што ја претвораат теоријата на одржливост во вистинско искуство.

Во време кога глобалната индустрија зборува за рециклирање и повторна употреба, FWSK powered by UNIBank го претвора зборот одржливост во практика, покажувајќи дека модата има моќ не само да инспирира, туку и да едуцира и трансформира.

Првиот ден, модната приказна започна во Центарот за поправки „Ништо ново“, каде што Ирина Тошева ја водеше работилницата „Од стара облека до уникатен моден додаток“.

Под нејзино менторство, учесниците ги претвораа заборавените парчиња ткаенина во нови модни изрази – ташни, обетки и детали што носат лична енергија и потпис.

Тошева, позната по својата етичка и одговорна естетика, повторно покажа дека модата не е само дизајн – таа е процес на грижа, љубопитност и повторно вреднување на материјалот.

Работилницата ја спои креативноста со одговорноста, потсетувајќи дека секое парче има своја приказна и дека вистинскиот луксуз лежи во времето и вниманието што го вложуваме во него.

Фото: Дејана Павловска

Вториот ден, фокусот се префрли во Македонско Етно Село, каде што Изабела Соколовска, креаторка и менаџерка на социјалното претпријатие Еснаф Хендмејд, ја водеше интерактивната работилница „Нишки од природата“, поддржана од Green Land Group.

Фото: Дејана Павловска

Во атмосфера што ги спојуваше природата, традицијата и современиот дизајн, младите учесници работеа со растението јука (Jukka), експериментирајќи со неговите влакна и природната боја како алтернатива на индустриските текстилни материјали.

Процесот опфати рачна обработка на листовите, извлекување на влакна и бојадисување со природни пигменти, со што секој учесник создаде свој мал фрагмент на одржлив текстил инспириран од природата.

Како дел од иницијативата „Мода и занаети: FWSK“, студентите и професорите од International Balkan University (IBU), во соработка со Еснаф, создадоа рачно ткаен тепих во големи размери, користејќи ја техниката на ткаење со јамки – метод што ја слави тактилноста, повторливиот ритам на изработката и поетиката на рачната работа.

Тепихот, кој ќе биде претставен во рамки на изложбата Fashion & Craftsmanship, симболично ја обединува идејата за заедничко создавање – мост меѓу традицијата и современиот дизајн.

Фото: Дејана Павловска

Во рамки на првите два дена, учесниците имаа можност да се сретнат и со тимот на UNIBank, генералниот партнер на Fashion Weekend Skopje, кој ги претстави можностите на UniQ пакетот за млади – иницијатива што ја поттикнува финансиската писменост, самостојноста и креативниот дух на новата генерација.Со тоа, FWSK уште еднаш ја потврди својата мисија да биде повеќе од модна платформа – место каде што се среќаваат идеите, образованието и економијата на иднината.

Овие две работилници го отворија FWSK31 како лабораторија на идеи што покажува дека одржливоста не е само материјален избор, туку начин на размислување – каде секој конец, секој детал и секој допир се дел од поширока приказна за грижа, иновација и култура.

Овие активности се реализираат во рамки на проектот „Одржлива мода и креативна традиција – развој на иновативни практики во македонската модна сцена“, поддржан од Министерството за култура и туризам.