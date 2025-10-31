Среќни ВЛТ Вести: Ш.Б. од Гостивар освои 6.536.213 денари

Со среќни вести ја заокружуваме и оваа недела. Нашиот најнов среќен добитник на СУПЕР МИЛИОНЕР ЏЕКПОТ е од Гостивар и освои фантастични 6.536.213 денари!

Ш.Б од Гостивар на 25.10.2025, на видеолотариските терминали во Спортлајф, ја освои најпосакуваната ВЛТ добивка- СУПЕР МИЛИОНЕР ЏЕКПОТ вреден 6.536.213 денари. „40 Брнинг хот“ е играта која во неговиот случај се покажа како среќен избор.

Тимот на Видеолотарија од срце му честита на големата добивка и му посакува радост, исполнети соништа и незаборавни моменти!

Во периодот од 20.10.2025 до 26.10.2025 Видеолотарија Касинос Австрија исплати фантастични 16.675.957 денари кон играчите на ВЛТ терминалите ширум Македонија и тоа:

1 СУПЕР МИЛИОНЕР ЏЕК ПОТ → исплатени 6.535.213 денари

5 МИЛИОНЕР џекпот добивки вкупно 7.719.208 денари

МИНИ џекпот добитници → со добивки од 2.420.536 денари

Видеолотарија Касинос Австрија повеќе од една деценија успешно работи во согласност со сите законски регулативи и меѓународни стандарди. Во изминатите 11 години, на среќните ВЛТ играчи низ Македонија им се исплатени преку 3 милијарди денари – доказ за транспарентност, стабилност и лидерска позиција во областа на електронските игри на среќа.