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Среќни ВЛТ вести: В.А. од Виница освои супер милионер вреден 7.334.957 денари

Билборд

08.06.2026

Најновиот добитник на СУПЕР МИЛИОНЕР е В.А. од Виница. Тој освои џекпот вреден 7.334.957 денари.

Најпосакуваната ВЛТ добивка е освоена на видеолотариските терминали кај деловниот соработник Златна копачка на 23.05.2026 година во Виница.

Среќната игра е 40 Супер хот. Тимот на Видеолотарија Касинос Австрија му честита на добитникот.

Во периодот од 01.06.2026 до 07.06.2026 година, Видеолотарија Касинос Австрија исплати вкупно 6.298.642 денари кон играчите на ВЛТ терминалите низ Македонија, и тоа:

• 3 МИЛИОНЕР џекпот добивки – вкупно 4.803.627денари

• МИНИ џекпот добивки – 1.495.015 денари

Во пресрет на најголемиот фудбалски спектакл, Светското првенство во фудбал, Видеолотарија Касинос Австрија за играчите на ВЛТ подготви уште повеќе возбуда, адреналин и можности за големи добивки. Фудбалот отсекогаш бил игра на соништа, неизвесност и големи победи. Токму затоа, Видеолотарија ја спојува магијата на најважниот фудбалски настан со препознатливата ВЛТ забава и возбудата од можноста за освојување џекпот добивки.

За време на шампионатот, Видеолотарија Касинос Австрија обезбеди зголемен вкупен фонд за ВЛТ џекпот добивки во текот на сите фудбалски денoви. Кампањата „Секој ден нов милионер“ ќе донесе дополнителна возбуда за играчите, со нови шанси за големи добивки секој ден.

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