Среќни ВЛТ вести: Н.С. од Битола освои супер милионер вреден 5.537.950 денари

Битолчанецот Н.С. освои СУПЕР МИЛИОНЕР ЏЕКПОТОТ, вреден 5.537.950 денари.

Најпосакуваната ВЛТ добивка е освоена со играта „20 Супер хот“, на видеолотариските терминали кај деловниот соработник „Евротип“, на 17.03.2026 година, во Битола.

Тимот на Видеолотарија Касинос Австрија искрено му честита на добитникот.

Во периодот од 16.03.2026 до 22.032.2026 година, Видеолотарија Касинос Австрија исплати вкупно 13.083.707 денари кон играчите на ВЛТ терминалите низ Македонија, и тоа:

• 1 СУПЕР МИЛИОНЕР џекпот – 5.537.950 денари

• 4 МИЛИОНЕР џекпот добивки – вкупно 5.916.670 денари

• МИНИ џекпот добивки – 1.629.087 денари

Видеолотарија Касинос Австрија повеќе од една деценија успешно работи во согласност со сите законски регулативи и меѓународни стандарди. Мината 2025 година беше година на рекорди, еуфорија и многу среќни ВЛТ добитници! Видеолотарија Касинос Австрија им исплати на играчите на ВЛТ импресивни 814.512.912 денари, односно повеќе од 13 милиони евра за џекпот добивки.