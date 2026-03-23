 Skip to main content
23.03.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 23 март 2026
Неделник
ВО ЖИВО
Изјава за медиуми на претседателот на Владата, Христијан Мицкоски

Москва: ЕУ е „последна во редот“ за руските енергенти

Свет

23.03.2026

Специјалниот претставник на рускиот претседател за инвестиции и економска соработка со странство и директор на Рускиот фонд за директни инвестиции, Кирил Дмитриев, изјави дека Европската Унија се наоѓа „на крајот од редот“ кога станува збор за руските енергенти.

„ЕУ е на крајот од редот“, напиша Дмитриев на платформата „Икс“.

Тој изјави дека има јасна претстава за сценариото по кое ќе се развива енергетската криза во Европската Унија и Велика Британија, одговарајќи на коментар на корисник на социјалната мрежа.

„Имам. Традиционалните медиуми спречуваат многумина да ја видат вистинската слика, промовирајќи лажни наративи кои го замаглуваат размислувањето. Многу погрешни одлуки се носат врз основа на такви наративи и неможноста да се исправат грешките“, напиша Дмитриев.

Тој во саботата оцени дека Европската Унија и Велика Британија во наредните две до три недели може да се соочат со криза поврзана со снабдувањето со гориво.

﻿