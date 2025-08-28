Maкедонците од Мала Преспа ја одбележаа Голема Богородица

Во селото Церје, Мала Преспа, Македонците од оваа област, според традицијата негувана со векови, го одбележаа денешниот голем празник Успение на Пресвета Богородица, патрон на селската црква.

Иако поголемиот број жители од Церје се иселени, сепак за нив и нивните поколенија важи изреката „каде и да се за овој голем празник во Церје да се“. Секако заедно со нив беа и жители од повеќе села на Мала Преспа.

По богослужбата што беше одржана во црквата „Успение на Пресвета Богородица“ одбележувањето продолжи со македонски песни и ора и скромна закуска во црковниот двор.

-Поради лошите, речиси никакви услови за живот, повеќето од некогашните жители на селото се иселивме во други градови во Албанија, пред сè во Корча, како и во Македонија и Грција, но секогаш за овој празник сме тука, да се сретнеме, да се видиме и да се потсетиме на спомените од времето кога селото беше преполно од народ, велат жителите кои се надвор од родното село.

Присутните во овој божји храм, кој датира од 1012 година, запалија свеќи и посакаа здравје, среќа и бериќет, а од Мајката Божја „да ги чува и штити од секакво зло Македонците каде и да се“.

Честитка по повод Денот, упати градоначалнкот на општина Пустец, Пали Колефски.

-Среќен празник голема Богородица. Нека Пресветата Мајка донесе здравје, радост и благослов во секое семејство во село Церје и на сите кои го слават овој свет ден, напиша Колефски во објава на Фејсбук.

Празникот Успение на Пресвета Богородица, голем број македонски семејства во Албанија го одбележуваат како домашна слава.