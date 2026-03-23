Голоб победи на изборите во Словенија

Либералното Движење за слобода на актуелниот словенечки премиер Роберт Голоб победи на неделните парламентарни избори во Словенија со тесна предност пред деснопопулистичката опозициска Словенечка демократска партија (СДС) на Јанез Јанша, покажуваат првичните резултати што ги објави изборната комисија, по пребројани 99,85 отсто од гласачките ливчиња, објави „Балкан инсајт“.

Движењето за слобода на Голоб освои 28,6 отсто од гласовите и се очекува да добие 29 места во новиот парламент со 90 пратеници, додека СДС на Јанша освои 27,9 отсто и се проектира да има 28 пратенички места. Ниедна од партиите не се доближи до 46-те места потребни за мнозинство. Излезноста беше околу 69,3 отсто.