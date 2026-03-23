Болниците во јавното здравство да проверат уште колку хелиум имаат за апаратите за магнетна резонанца, поради војната во Иран, скокнаа цените

Влада

Фондот за здравствено осигурување (ФЗО) упати предупредување до јавните здравствени установи што имаат апарати за магнетна резонанца да проверат уште колку хелиум имаат, бидејќи цените на овој гас скокнаа по војната во Иран, кажа на денешниот брифинг со новинарите директорот на ФЗО Сашо Клековски.

Денеска испративме предупредување до Јавните здравствени установи што имаат магнетна резонанца да си ги проверат состојбите со апаратите и со состојбите со хелиумот, бидејќи хелиумот е една од суровините што е погодена со војната во Иран. И веќе скокнаа цените за 30 отсто на европскиот пазар. Без хелиум не можат да работат магнетните резонанци. Предупредени се да постапат со проверките, кажа Клековски.

Хелиумот е гас кој е неопходен за функционирањето на магнетната резонанца.

​

И имаме доста чести барања од осигурениците за информации за Топирамат – или тоа е генеричкото име, или Тирамат – тоа е лек за епилепсија, мигрени и силни главоболки во главата кој веќе два или три месеци го нема на пазарот во Македонија. Причината е престанок на производство во Белупо, Хрватска.

​Новинар: Зошто го престанал да се произведува?

​Говорник 1: Зошто не им се исплати веќе да го произведуваат.

​Новинар: Хрватска…

​Говорник 1: Епа сè повеќе ќе има проблеми со евтините.

​Новинар: Да, да.

​Говорник 1: Меѓутоа, само еден лек е регистриран во Македонија, ама Белупо потврди дека за три недели ќе има супституција од друг производител преку Белупо.

​Новинар: Со лекување ќе има проблем, оти сите основни намирници ги носат од таму и со лековите битни на Кина со производство…

​Говорник 1: Ланците секаде ќе имаат прекини. Ние се обидуваме да алертираме каде е можно, ама овој пошто имаше специфични прашања од пациенти сакав да ја споделам таа информација.

​Новинар: А за хелиумот значи да видат колку количина има за колку…

​Говорник 1: Да, да, да. Да си ги проверат состојбите на апаратите и дури не е поголем проблем…

​Новинар: Да е поскапено за 30% цената, да не стигнало до 70%?

​Говорник 1: Па може и повеќе.

​Новинар: Добро.

