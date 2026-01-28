Црна Гора се соочува со недостиг од гориво поради блокадата на камионџиите

Црна Гора ризикува да се соочи со недостиг на гориво поради протестите низ целиот регион и блокадата на јадранското пристаниште Бар од страна на возачите на камиони поради рестриктивните правила за влез во ЕУ, според кои се соочуваат со депортација при пречекорување на ограничувањата за посета во Шенген-зоната, пренесува Евроњуз Албанија.

Пристаништето Бар е најголемата влезна точка за увоз на странски горива во Црна Гора, која нема сопствен капацитет за рафинирање на нафта. Исто така, таму се наоѓаат најголемите складишта за гориво во земјата.

Блокадите на граничните премини во Србија, Босна, Црна Гора и Македонија, кои започнаа во понеделникот, го запреа транспортот долж критичниот патен коридор што ја поврзува ЕУ со Турција и Блискиот Исток.

Во соопштение доцна во вторникот, Министерството за енергетика на Црна Гора соопшти дека побарало информации од нафтените компании за резервите и проценетиот период во кој би можеле да се одржуваат редовните залихи на гориво.

Според извештаите на локалните медиуми, моменталните залихи на горивото достапно на бензинските пумпи се намалени, што би му овозможило на пазарот да работи само уште неколку дена.

Министерството, исто така, ги повика луѓето да избегнуваат купување прекумерни количини гориво на бензинските пумпи.

Возачите на камиони бараат продолжување на дозволениот престој во Шенген-зоната за слободно патување, велејќи дека со големиот обем на стока што ја превезуваат, брзо го достигнуваат ограничувањето за посета.