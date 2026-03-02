 Skip to main content
02.03.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 2 март 2026
Неделник

Притвор за бизнисменот Ацо Ѓукановиќ, брат на поранешниот претседател и поранешен премиер на Црна Гора, Мило Ѓукановиќ

Балкан

02.03.2026

Истражниот судија на Основниот суд во Никшиќ му одреди на бизнисменот Ацо Ѓукановиќ, брат на поранешниот претседател и поранешен премиер на Црна Гора Мило Ѓукановиќ, мерка притвор до 30 дена, објавија црногорските медиуми.

Истражниот судија смета дека постојат околности што укажуваат дека осомничениот, доколку биде ослободен, би можел да избега и да биде недостапен за државните органи на Црна Гора во понатамошниот тек на постапката.

„На предлог на Основното државно обвинителство во Никшиќ, беше одреден притвор за А.Ѓ. поради основано сомнение дека сторил кривично дело нелегално поседување и носење оружје и експлозивни материјали. Притворот беше одреден поради ризик од бегство. Постои основано сомнение дека А.Ѓ. во својата куќа во Никшиќ, неовластено поседувал оружје и муниција“, соопшти ОДТ.

