Артан Груби уште еден месец ќе седи дома

Поранешниот вицепремиер и министер за односи меѓу заедниците Артан Груби останува во куќен притвор, со надзор. Од Основниот кривичен суд Скопје информираат дека по предлог на Обвинителството, судот ја продолжил мерката за 30 дена.

Груби, кој заедно со поранешниот директор на „Државна лотарија“, Перпарим Бајрами, е осомничен за проневера од осум милиони евра со ВЛТ-апарати, по повеќе од 14 месеци бегство во февруари годинава беше уапсен на граничниот премин „Блаце“.

По распит во Обвинителството Груби наместо во притвор, кој претходно му беше определен во отсуство, поради безбедносни причини доби куќен притвор.