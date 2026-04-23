 Skip to main content
23.04.2026
Република Најнови вести
Неделник

Артан Груби уште еден месец ќе седи дома

Хроника

Поранешниот вицепремиер и министер за односи меѓу заедниците Артан Груби останува во куќен притвор, со надзор. Од Основниот кривичен суд Скопје информираат дека по предлог на Обвинителството, судот ја продолжил мерката за 30 дена.

Груби, кој заедно со поранешниот директор на „Државна лотарија“, Перпарим Бајрами, е осомничен за проневера од осум милиони евра со ВЛТ-апарати, по повеќе од 14 месеци бегство во февруари годинава беше уапсен на граничниот премин „Блаце“.

По распит во Обвинителството Груби наместо во притвор, кој претходно му беше определен во отсуство, поради безбедносни причини доби куќен притвор.

