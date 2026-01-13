„Чудна светлина“ била видена над Риека, Бјеловар, Ново Село – Окичко и Подравина

Мистериозни светла на небото збунија многу хрватски граѓани од Славонија до Истра и Далмација. „Чудна светлина“, како што ја опишуваат, која летала на небото некое време, а потоа исчезнала, била видена над Риека, Бјеловар, Ново Село – Окичко и Подравина.

Не знаеме што беше тоа. На почетокот леташе само како бела светлина, потоа светлината пред неа се рашири како крилја на пеперутка, потоа се заврте и на крајот едноставно исчезна“, раскажа читател за 24сата.хр.

Со оглед на тоа дека секако станува збор за феномен што ги збуни граѓаните, астрономите објаснија за што всушност станува збор.

Станува збор за лансирањето на ракетата Falcon 9 од SpaceX, која полета од лансирната рампа SLC-4E во вселенската база Ванденберг во Калифорнија во недела, 11 јануари во 5:44 часот наутро по пацифичко време. Мисијата се вика Twilight, а нејзината цел беше да се постави товарот во таканаречената dusk–dawn Sun-synchronous orbit“, објасни Crometeo.

Ракетата можеше да се види и над Хрватска околу 18 часот, што очигледно го привлече вниманието на многумина. „Крометео“ објасни дека светлосната спирала или облак се создава кога горната фаза на ракетата ќе остане без гориво во самрак или ноќ; таа е осветлена од Сонцето на голема надморска височина, додека земјата е веќе во темнина.