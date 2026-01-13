 Skip to main content
13.01.2026
Република Најнови вести
Вторник, 13 јануари 2026
Бериша од протестот пред владата: 2026 ќе биде година на падот на диктатурите

13.01.2026

Лидерот на Демократската партија, Сали Бериша, за време на говорот одржан на редовниот собир пред владата во Тирана, секој понеделник, ја обвини владата дека е „најсрамниот и најраспаднатиот режим во Европа и светот“.

Бериша рече дека режимот предводен од премиерот Еди Рама се темели на измама, пропаганда и измислици, додавајќи дека „каде и да го допрете, тече кражба, кражба и само кражба на Албанците“.

Во својот говор пред поддржувачите на собирот именуван „говорница“ лидерот на опозицијата рече дека граѓаните се решени да ѝ ја дадат на сегашната влада казната што ја заслужува, обвинувајќи го Рама дека се движи кон државен удар и го блокира правосудниот систем.

– Режимот очекува од нас, граѓаните, да му ја дадеме казната што ја заслужува“, рече Бериша, додавајќи дека премиерот, според него, секојдневно ги предизвикува и понижува Албанците.

Тој го заврши својот говор со повик за отпор и промени, нарекувајќи ја 2026 година „година на антидиктатурата“ и година на победата на граѓаните против автократијата, поздравувајќи ги и поддржувајќи ги случувањата во Венецуела и Иран.

Во својот говор, лидерот на Демократската партија, Сали Бериша, повика на масовен антивладини протест на 24 јануари, граѓаните, интелектуалците и младите да се обединат во вистински опозициски фронт за да го соборат она што тој го нарече „наркодиктатура“.

