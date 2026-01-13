 Skip to main content
13.01.2026
Вторник, 13 јануари 2026
Мразот привремено затвори аеродроми во Будимпешта, Прага, Виена, Братислава…патниците се советуваат да ги проверат информациите за своите летови во реално време

13.01.2026

Поради екстремни зимски услови, аеродромите во Будимпешта (Унгарија), Братислава (Словачка), Виена (Австрија) и Прага (Чешка) денеска беа привремено затворени или функционираа многу ограничено, а дел од летовите беа откажани или пренасочени на други аеродроми.

На аеродромот во Виена, главниот интернационален аеродром „Швехат“ беше привремено затворен до околу 11:00 часот по локално време поради дебел слој мраз на пистите што не можеше брзо да се отстрани. Летовите кон дестинации како Минхен, Франкфурт, Келн и Венеција беа пренасочени, а некои беа одложени.

И аеродромот во Прага, „Вацлав Хавел“ функционираше во ограничен режим – со ограничени пристигнувања и значителни задоцнувања додека службите се обидуваа да го отстранат мразот од пистите.

И аеродромот во Братислава беше затворен до околу 11:15 поради опасноста од мраз, што ги отежнуваше операциите на пистите и целиот сообраќај.

Метеоролозите најавуваат дека промените во времето може да предизвикаат дополнителни нарушувања во патувањето низ централна Европа, па патниците се советуваат да ги проверат информациите за своите летови во реално време.

