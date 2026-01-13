И Македонците ќе плаќаат поскапо: Лувр ги зголемува цените на билетите за граѓани кои не се членки на ЕУ

Почнувајќи од утре, секој возрасен посетител на Лувр кој живее надвор од Европската Унија, Исланд, Лихтенштајн или Норвешка ќе мора да плати 32 евра за влез во музејот, што е зголемување од 45 проценти. Граѓаните на Соединетите Американски Држави, Обединетото Кралство и Кина ќе бидат особено погодени, бидејќи тие се меѓу најголемите странски посетители, како и туристите од посиромашните земји.

Овој потег на француските културни институции не е толку чест во другите делови на Европа, но е почест во земјите во развој, каде што цените за посета на некои културни и историски места, како што се Мачу Пикчу во Перу или Таџ Махал во Индија, варираат.

Вработените ќе мора да проверуваат лични документи

Синидикатите на Лувр ја осудија оваа политика, велејќи дека е „шокантна на филозофско, социјално и човечко ниво“ и повикаа на штрајк поради промената, меѓу другите жалби. Тие тврдат дека огромната колекција на музејот од 500.000 експонати, од кои многу се „донесени“ од Египет, Блискиот Исток или Африка, има универзална човечка вредност.

Иако, во принцип, не се согласуваат со дискриминаторските цени на билетите, тие изразуваат загриженост и од многу практични причини. Имено, вработените сега ќе мора да ги проверуваат личните документи на секој посетител.

Францускиот академик Патрик Понсе направи паралела помеѓу францускиот потег и политиките на американскиот претседател Доналд Трамп, чија администрација на 1 јануари ја зголеми цената на посетите на американските национални паркови за странски туристи за дури 100 долари. „Француската политика е предвесник на враќањето, како и на други места во светот, на нескриениот национализам“, напиша Понсе во „Ле Монд“.

Дел од средствата ќе бидат насочени кон планот за реновирање на Лувр

Други француски туристички дестинации, исто така, ги зголемуваат цените на билетите. Тука спаѓаат, на пример, билети за замокот Шамбор во регионот Лоара и оние за влез во Париската опера. Владата ги оправда зголемувањата од финансиски причини. Тврди дека се обидува да собере од 20 до 30 милиони евра годишно во време кога е под притисок да ги зголеми приходите и да ги намали трошоците.

Дел од средствата ќе бидат насочени кон колосалниот план за реновирање на Лувр, кој францускиот претседател Емануел Макрон го објави минатата година. Се проценува дека проектот ќе чини околу милијарда евра, а синдикатите и некои уметнички критичари го нарекоа премногу скап и расипнички.

Останува да се види дали прекинувањето на европските конвенции од страна на најпосетуваната земја на Стариот континент ќе ги поттикне и другите културни дестинации да го следат примерот.

Диференцираните цени врз основа на возраста на посетителите се вообичаени во Европа. Лицата под 18 години имаат бесплатен влез на места како Акропол во Атина, Прадо во Мадрид или Колосеум во Рим, во обид да ги охрабрат да ги посетат ваквите културни и историски места. Лувр, исто така, ќе остане бесплатен за малолетници од сите земји во светот.

Други туристички дестинации, како што е Дуждовата палата во Венеција, нудат бесплатен влез за жителите на градот, а Велика Британија долго време има политика на универзален бесплатен пристап до постојаните колекции на своите национални галерии и музеи.