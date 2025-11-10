 Skip to main content
10.11.2025
Понеделник, 10 ноември 2025
Вардар не знае за пораз, еве каква беше атмосферата во „Јане Сандански“

10.11.2025

Синоќешниот дерби дуел им припадна на ракометарите на Вардар, кој славеа победа со 34:28 против Алкалоид. „Вардарци“ ја продолжија серијата победи и ја „запишаа“ 11.та победа во Супер лигата, додека за Алкалоид ова беше прв лигашки пораз.

Во првиот дел двете екипи се менуваа во водството и на полувреме беше 17:17. Резултатот последен пат беше нерешен 21:21 во 36.та минута. Вардар направи серија од 10-4 и во 52.та минута „црвено-црните“ имаа водство од 31:25. Во тој период одличен на голот кај Вардар беше Васил Гогов со 11 одбрани (8 во вториот дел).

Најефикасни на натпреварот беа Дмитро Хориха кај Вардар и Мартин Серафимов кај Алкалоид со по 9 голови.

