Алкараз прв на АТП листата, Ноле четврти

Здружението на тениски професионалци (АТП) денес го ажурираше своето рангирање во поединечна конкуренција. Шпанецот Карлос Алкараз повторно стана играч број 1 во светот. Тој го престигна Италијанецот Јаник Синер, кој падна на второто место.

Топ 10 на најновата АТП ранг-листа објавена на 10 ноември:

1 (2). Карлос Алкараз (Шпанија) – 11.050 бодови

2 (1). Јаник Синер (Италија) – 10.000

3 (3). Александар Зверев (Германија) – 4.960

4 (5). Новак Ѓоковиќ (Србија) – 4830

5 (6). Бен Шелтон (САД) — 3970

6 (4). Тејлор Фриц (САД) — 3935

7 (7). Алекс де Минаур (Австралија) — 3935

8 (8). Феликс Оже-Алиасим (Канада) — 3845

9 (9). Лоренцо Мусети (Италија) — 3840

10 (11). Џек Дрејпер (Велика Британија) — 2990