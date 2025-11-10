 Skip to main content
10.11.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 10 ноември 2025
Неделник

Алкараз прв на АТП листата, Ноле четврти

Останати спортови

10.11.2025

Здружението на тениски професионалци (АТП) денес го ажурираше своето рангирање во поединечна конкуренција. Шпанецот Карлос Алкараз повторно стана играч број 1 во светот. Тој го престигна Италијанецот Јаник Синер, кој падна на второто место.

Топ 10 на најновата АТП ранг-листа објавена на 10 ноември:

1 (2). Карлос Алкараз (Шпанија) – 11.050 бодови

2 (1). Јаник Синер (Италија) – 10.000

3 (3). Александар Зверев (Германија) – 4.960

4 (5). Новак Ѓоковиќ (Србија) – 4830

5 (6). Бен Шелтон (САД) — 3970

6 (4). Тејлор Фриц (САД) — 3935

7 (7). Алекс де Минаур (Австралија) — 3935

8 (8). Феликс Оже-Алиасим (Канада) — 3845

9 (9). Лоренцо Мусети (Италија) — 3840

10 (11). Џек Дрејпер (Велика Британија) — 2990

Поврзани вести

Останати спортови  | 09.11.2025
Ѓоковиќ го откажа настапот на Мастерсот во Торино
Останати спортови  | 08.11.2025
Ноле: Калиспера Грција
Останати спортови  | 08.11.2025
Кралот се врати: Ноле победи на неговиот турнир, во неговата Атина
﻿