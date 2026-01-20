Натпреварот против Романија за нас е цреша на тортата на ова ЕП, вели министерот за спорт Ристовски

РФМ

Македонскиот министер за спорт Борко Ристовски изјави дека вечерашнито дуел против Романија треба да биде цреша на тортата на ова Европско првенство.

Пред почетокот на Европското првенство сите посакувавме натпреварот против Романија за нас да биде цреша на тортата и со победа да го завршиме нашиот дел од работата, а потоа да чекаме од репрезентацијата на Данска, изјави министерот за спорт и поранешен долгогодишен голман на националниот тим.

Ристовски посочи дека избраниците на селекторот Кирил Лазаров треба мудро да влезат во дуелот со Романците.