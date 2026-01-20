 Skip to main content
20.01.2026
Република Најнови вести
Вторник, 20 јануари 2026
Неделник

Натпреварот против Романија за нас е цреша на тортата на ова ЕП, вели министерот за спорт Ристовски

Ракомет

20.01.2026

РФМ

Македонскиот министер за спорт Борко Ристовски изјави дека вечерашнито дуел против Романија треба да биде цреша на тортата на ова Европско првенство.

Пред почетокот на Европското првенство сите посакувавме натпреварот против Романија за нас да биде цреша на тортата и со победа да го завршиме нашиот дел од работата, а потоа да чекаме од репрезентацијата на Данска, изјави министерот за спорт и поранешен долгогодишен голман на националниот тим.

Ристовски посочи дека избраниците на селекторот Кирил Лазаров треба мудро да влезат во дуелот со Романците.

Не сум прогнозер и не можам да го прогнозирам конечниот исход. Најпрво да победиме а потоа да бркаме гол-разлика. Попаметно е да одиме по чекор, на полувреме да сме со позитива од три голови, за во второто полувреме да додаваме гас за на крајот да победиме со шест, седум или осум голови разлика“, додаде Ристовски.

