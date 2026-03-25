Зверев растура во Мајами

Германскиот тенисер Александар Зверев ноќеска го победи Французинот Квентин Алис во четвртото коло на Мастерсот во Мајами.

Мечот траеше 1 час и 46 минути и заврши со резултат 7:6 (7:4) и 7:6 (7:1).

Зверев, четврти на светската ранг-листа, сервираше 16 аса, направи една двојна грешка и не успеа да реализира ниту еден од своите шест брејк топки.

Алис, 111-ти во светот, сервираше 12 аса, направи две двојни грешки и не реализираше ниту еден брејк топ.

Во четвртфиналето, Зверев ќе се соочи со Франциско Черундоло (Аргентина), кој го победи Французинот Уго Хамберт (