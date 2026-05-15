 Skip to main content
15.05.2026
Република Најнови вести
Петок, 15 мај 2026
Неделник

Зверев го откажа настапот во Хамбург

Останати спортови

15.05.2026

Facebook / Alexander Zverev

Германскиот тенисер Александар Зверев нема да настапи на претстојниот турнир во неговиот роден град Хамбург, јави агенцијата ДПА.

Според истиот извор, Зверев чувствува болки во грбот и претпочита да одмори уште една недела пред вториот сезонски грен слем турнир Роланд Гарос.

Турнирот во Хамбург започнува в недела, а Ролан Гарос на 24 мај.

Навистина сум разочаран што морам да се повлечам од овогодишниот турнир во Хамбург. Тоа е мојот роден град и за мене секогаш е посебно да играм пред домашната публика. За жал, од почетокот на сезоната на земјена подлога чувствувам болки во грбот и тоа ме ограничува на теренот. Мојот медицински тим препорача да направам пауза и да закрепнам“, изјави Зверев.

Германскиот тенисер ќе биде втор носител на Ролан Гарос, откако Шпанецот Карлос Алкараз објави дека нема да игра. Прв носител во Париз ќе биде италијанскиот тенисер Јаник Синер. 

Поврзани вести

Останати спортови  | 30.04.2026
Андреева прва финалистка во Мадрид
Останати спортови  | 14.04.2026
Ѓорческа напредуваше осум места на ВТА листата
Останати спортови  | 25.03.2026
Зверев растура во Мајами