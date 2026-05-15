Намален ви е имунитетот? Ова е десертот за вас

Сувите сливи се меѓу најпопуларните сушени овошја, го лекуваат дигестивниот систем и најчесто се консумираат во компоти и зимски колачи… Сувите кајсии се многу богати со пектин и бета-каротен, поради што се препорачуваат за оние кои имаат проблеми со очите, висок холестерол и шеќер во крвта и имаат корисен ефект врз варењето на храната. 

        Состојки:

  • 200 грама суви сливи
  • 200 грама суви кајсии
  • 100 грама мелени ореви
  • 100 грама овес
  • 100 грама мелени бадеми
  • 200 мл. мед (една чаша јогурт – 180-200 мл.)
  • сок од еден голем портокал

Подготовка:

Исецкајте ги сливите и кајсиите на поситни коцки. Измешајте ги мелените ореви, бадемите, овесот, медот и свежо исцедениот сок од портокал и додадете ги сувите сливи и кајсии. Измешајте сè нежно со дрвена лажица и ставете ја смесата во правоаголен калап(може и тавче) и исечете коцки десерт.

