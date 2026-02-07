 Skip to main content
07.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 7 февруари 2026
Неделник
Зимски олимписки игри Милано - Кортина 2026

Италијанката Лолобриџида на својот роденден постигна олимписки рекорд за злато на 3.000 метри

Останати спортови

07.02.2026

Facebook / MilanoCortina2026

Италијанската брзо-лизгачка Франческа Лолобриџида го освои златниот олимписки медал на 3.000 метри на Зимските олимписки игри 2026 во Милано и Кортина д’Ампецо.

Италијанката која денесна наполни 35 години ја заврши дистанцата за 3 минути и 54,28 секунди, поставувајќи нов олимписки рекорд. Претходниот рекорд ѝ припаѓаше на Холанѓанката Ирене Шоутен, која постави време од 3 минути и 56,93 секунди на Игрите во Пекинг, Кина, во 2022 година.

Норвешката Рагне Виклунд заврши втора, 2,26 секунди зад Лолобриџида. 

Канаѓанката Валери Малте заврши трета (2,65 секунди зад). 

Франческа Лолобриџида ѝ го донесе на Италија првиот златен медал на Олимписките игри 2026. 

Поврзани вести

Останати спортови  | 06.02.2026
Македонските спортисти го развиореа македонското знаме на свеченото отворање на ЗОИ 2026
Останати спортови  | 06.02.2026
Мајка со нејзиниот син ќе скија за Мексико: За мене ова е како да се затвора кругот
Останати спортови  | 06.02.2026
Јана Атанасовска и Ставре Јада македонски знаменосци, првпат отворањето на ЗОИ ќе се одржи на четири локации
﻿