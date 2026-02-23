Норвежанецот Јоханес Клаебо освои историски шест злата на една Зимска олимпијада

Икс

Норвешкото чудо од дете, Јоханес Хесфлот Клаебо, ги помести границите на возможното во Милано и Кортина 2026. Со својата последна победа, тој стана првиот спортист во историјата на Зимските олимписки игри кој успеал да освои дури шест златни медали на само едно издание на Игрите.

Клаебо буквално ги „покори“ сите дисциплини во крос-кантри скијање – од експлозивниот спринт, преку тешкиот скијатлон, па сè до маратонските 50 километри и тимската штафета. Неговото победничко селфи со шест златни одличја веќе стана најсподелуваната фотографија на социјалните мрежи, симбол на апсолутна доминација каква што светот досега нема видено.

фото: Икс

Клебо сега има вкупно 11 олимписки злата во својата кариера, со што дополнително го зацврсти својот статус на најуспешен спортист во историјата на Зимските олимписки игри. Тој стана и првиот натпреварувач кој победил во сите шест дисциплини во скијачко трчање на една Олимпијада. Тој победи во трката на 50 километри класичен стил, потоа во скијатлон, спринт, трката на 10 километри, штафетата 4х7,5 километри и во тимскиот спринт.