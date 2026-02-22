По пауза од 46 години Американците се повторно олимписки прваци во хокеј на мраз

Репрезентацијата на САД ја освои олимписката титула во машки хокеј на мраз по трет пат. Американците победија со 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) по продолжението над своите соседи од Канада по победничкиот гол на Џек Хјуз една минута и 41 секунда во продолжението на Олимписките игри во Милано-Кортина.



Ова е првата титула за американската репрезентација по „Чудото на мраз“ во Лејк Плесид во 1980 година и првата со учество на играчи од Националната хокеарска лига. Така, САД моментално ги поседуваат двете најважни титули во светот на хокејот – Олимписката и светската.

Болди во првата третина донесе водство на САД, потоа израмни Макар во втората.

Откако останата 1:1, се замина во продолженија а таму Хјус стрелаше за победа и голема радоста на Американците.